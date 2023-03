Basket, Eurolega 2022/2023: una buona Virtus Bologna perde in casa del Monaco, 81-68 (Di giovedì 16 marzo 2023) La Virtus Bologna perde fuori casa contro il Monaco per 81-68. Le Vu Nere cadono nella ventinovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di Basket. Il miglior marcatore dell’incontro è Elie Okobo, che mette dentro 21 punti per regalare la vittoria a Monaco. IL LIVE DELLA GARA PROGRAMMA TV 24^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE LA PARTITA – Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Mannion che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 21-22. Nel secondo quarto la situazione cambia di molto e si ribalta, con i padroni di casa che ribaltano ed allungano con diversi punti, mettendosi a +4 da ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Lafuoricontro ilper 81-68. Le Vu Nere cadono nella ventinovesima giornata dell’di. Il miglior marcatore dell’incontro è Elie Okobo, che mette dentro 21 punti per regalare la vittoria a. IL LIVE DELLA GARA PROGRAMMA TV 24^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE LA PARTITA – Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Mannion che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 21-22. Nel secondo quarto la situazione cambia di molto e si ribalta, con i padroni diche ribaltano ed allungano con diversi punti, mettendosi a +4 da ...

