Basket C Gold | Saronno sente profumo di promozione | c’è Gorgonzola

Az Pneumatica Saronno, siamo alla resa dei conti nel campionato di Basket di Serie C Gold: con quattro turni ancora da giocare e una vittoria di vantaggio sulla inseguitrice Gazzada, la stagione della squadra di Renato Biffi entra nel vivo, in ottica promozione. Soprattutto per quanto riguarda i prossimi due turni, sulla carta favorevoli ...

Sutor d'esportazione, a Pesaro piazzata l'impresa corsara PESARO - Vince e convince la Sutor Montegranaro, che espugna il campo della Pisaurum Basket per 60 - 69 nel turno infrasettimanale della serie C Gold Marche - Umbria. Una partita che i gialloblù hanno condotto dall'inizio alla fine, arrivando a toccare anche un vantaggio di +18 nel ... Basket, il Don Bosco ospita Quarrata Livorno 16 marzo 2023 - Basket, il Don Bosco ospita Quarrata Giovedì di lavoro per la prima squadra della Toscana Food Don Bosco, impegnato nell'ostico campionato di Serie C Gold. Per l'ultimo turno infrasettimanale del ... BCLucca ospita giovedì sera la capolista ABC Castelfiorentino BASKET C GOLD - La partita casalinga di giovedì sera (ore 21,15) contro il Castefiorentino segna per il BCLucca l'inizio della fase più complicata dello scorcio conclusivo del campionato di C Gold.