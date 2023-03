Baseball | World Baseball Classic 2023 | ancora una vittoria per il Venezuela | il Messico vola ai quarti

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il Giappone, il. La squadra sudamericana ha chiuso a punteggio pieno la Pool D (in scena a Miami) del, superando in scioltezza anche Israele con il risultato di 1-5 in occasione dell’ottava giornata di competizioni Un match cominciato in discesa per ini, abili a passare in vantaggio già nel primo inning con tre punti maturati grazie al singolo di Ronald Acuna e a quello da due sigilli di Eugenio Suarez, per poi aumentare di un’unità nella quarta ripresa con un fuoricampo di Escobar. Un altro fuoricampo, stavolta nel sesto inning con Suarez, porterà il parziale sul 5-0, prima dell’unico lampo della compagine israeliana, arrivato nel settimo con un singolo di Goldfarb. Nella Pool C, in fase di svolgimento a Phoenix, il ...