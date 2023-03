Baroni, 'in 2023 investirà 400 mln per filiera agroalimentare italiana' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Labitalia) - "McDonald's prosegue con la sua strategia di sostegno e di investimento per il Made in Italy. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la cifra record di 370 milioni di euro investiti nelle filiere agroalimentari italiane, ma per il 2023 pensiamo di superare i 400 milioni". Così l'amministratore delegato di McDonald's Italia, Dario Baroni, a margine dell'iniziativa “Dare valore all'Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori”, tenutasi a Roma presso l'Ara Pacis. "Oggi - ha aggiunto - McDonald's introduce la sua nuova piattaforma di comunicazione che si chiamerà i'm Lovin' it Italy". Baroni ha sottolineato che "aggiungiamo al nostro payoff la parola Italy che sottintende il nostro impegno per il Paese, l'Italianità e la qualità dei nostri ingredienti". "Ma - ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Labitalia) - "McDonald's prosegue con la sua strategia di sostegno e di investimento per il Made in Italy. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la cifra record di 370 milioni di euro investiti nelle filiere agroalimentari italiane, ma per ilpensiamo di superare i 400 milioni". Così l'amministratore delegato di McDonald's Italia, Dario, a margine dell'iniziativa “Dare valore all'Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori”, tenutasi a Roma presso l'Ara Pacis. "Oggi - ha aggiunto - McDonald's introduce la sua nuova piattaforma di comunicazione che si chiamerà i'm Lovin' it Italy".ha sottolineato che "aggiungiamo al nostro payoff la parola Italy che sottintende il nostro impegno per il Paese, l'Italianità e la qualità dei nostri ingredienti". "Ma - ha ...

