Baroni, 'in 2023 investirà 400 mln per filiera agroalimentare italiana' (Adnkronos) – "McDonald's prosegue con la sua strategia di sostegno e di investimento per il Made in Italy. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la cifra record di 370 milioni di euro investiti nelle filiere agroalimentari italiane, ma per il 2023 pensiamo di superare i 400 milioni". Così l'amministratore delegato di McDonald's Italia, Dario Baroni, a margine dell'iniziativa "Dare valore all'Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori", tenutasi a Roma presso l'Ara Pacis. "Oggi – ha aggiunto – McDonald's introduce la sua nuova piattaforma di comunicazione che si chiamerà i'm Lovin' it Italy". Baroni ha sottolineato che "aggiungiamo al nostro payoff la parola Italy che sottintende il nostro impegno per il Paese, l'Italianità e la qualità dei nostri ingredienti".

Il pomodoro Pachino Igp nel menu' McDonalds: ne acquistera' 250 kg lanno Baroni, sottolineando che 'ormai l'85 per cento dei nostri fornitori proviene dall'agroalimentare italiano. Il pomodoro di Pachino Igp e' un'eccellenza italiana e abbiamo deciso di introdurlo in ... McDonald's, ogni anno 370 mln di investimenti nelle filiere italiane ha commentato Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald's Italia. La piattaforma I'm lovin' it Italy è stata annunciata in occasione dell'evento "Dare valore all'Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori".