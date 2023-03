Barone (Ficei): “Estendere procedure semplificate Zes a tutte le aree industriali” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Governo Meloni valuti la possibilità di Estendere le procedure semplificate Zes a tutte le aree industriali e alle zone produttive. L’autorizzazione unica sta funzionando bene e la si mutui per diminuire il peso della burocrazia sul mondo dell’impresa”. A chiederlo è il portavoce nazionale della Ficei e presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone. “Il mondo produttivo auspica una vera semplificazione, gli investitori, e nel Mezzogiorno fortunatamente ce ne sono, rivendicano tempi certi nelle autorizzazioni, allora diamoci da fare per evitare che fuggano altrove e realizzino le proprie attività industriali nei nostri territori”, prosegue il numero uno dell’Asi sannita che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Governo Meloni valuti la possibilità dileZes alee alle zone produttive. L’autorizzazione unica sta funzionando bene e la si mutui per diminuire il peso della burocrazia sul mondo dell’impresa”. A chiederlo è il portavoce nazionale dellae presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi. “Il mondo produttivo auspica una vera semplificazione, gli investitori, e nel Mezzogiorno fortunatamente ce ne sono, rivendicano tempi certi nelle autorizzazioni, allora diamoci da fare per evitare che fuggano altrove e realizzino le proprie attivitànei nostri territori”, prosegue il numero uno dell’Asi sannita che ...

