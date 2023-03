Bari, DASPO per otto tifosi dopo gli scontri col Genoa (Di giovedì 16 marzo 2023) otto tifosi del Bari fermati con un DASPO dopo gli scontri in occasione della partita del Genoa: possibile divieto di trasferta all’ultima giornata Il Questore di Bari ha emesso 8 provvedimenti di DASPO per altrettanti tifosi dei biancorossi dopo gli scontri risalenti allo scorso 26 dicembre in occasione della sfida contro il Genoa. Secondo quanto riportato da TeleBari, aumenta la tensione in vista dell’ultima giornata di Serie B, quando la squadra pugliese si giocherà una chance di promozione diretta proprio al Ferraris. non si esclude il divieto di trasferta nei confronti dei supporter biancorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023)delfermati con ungliin occasione della partita del: possibile divieto di trasferta all’ultima giornata Il Questore diha emesso 8 provvedimenti diper altrettantidei biancorossiglirisalenti allo scorso 26 dicembre in occasione della sfida contro il. Secondo quanto riportato da Tele, aumenta la tensione in vista dell’ultima giornata di Serie B, quando la squadra pugliese si giocherà una chance di promozione diretta proprio al Ferraris. non si esclude il divieto di trasferta nei confronti dei supporter biancorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

