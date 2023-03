Barcellona | sirene inglesi su un altro big

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Messi tra il rinnovo con il Psg, le sirene americane e la speranza del Barcellona - SportRepubblica : Messi tra il rinnovo con il Psg, le sirene americane e la speranza del Barcellona [aggiornamento delle 09:52] - zazoomblog : Barcellona sirene francesi su un big - #Barcellona #sirene #francesi -

... inserendosi in modo prepotente tra le due grandi superpotenze Real -. In Europa, l'...EUROPEE - Orgoglio italiano in giro per l'Europa, spagnolo adottato, che vive e pensa al suo ...Utd 7 - 0 CALCIO - LA LIGA 14:00 Valladolid - Espanyol 2 - 1 16:15- Valencia 1 - 0 18:30 Rayo Vallecano - A. Bilbao 0 - 0 21:00 Betis - R. Madrid 0 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Bayer L. -...Commenta per primo Il quotidiano SPORT assicura che il Paris Saint Germain ha riattivato il suo interesse per Ousmane Dembélé . Il francese ha una clausola di 50 milioni di euro, cifra molto ...

Il centrocampista saluterà il City a fine stagione salvo ripensamenti del tecnico, così i bianconeri potrebbero approfittarne ma arrivano sirene dalla Spagna ...Il rinnovo di Messi con il Psg diventa un caso. L'ex numero dieci del Barcellona ha raggiunto da tempo - precisamente da dicembre - un accordo con Nasser Al-Khelaïfi per il prolungamento del contratto ...