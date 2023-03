Bancomat: perchè la Polizia sta vietando di andare allo sportello ora | Cosa rischi (Di giovedì 16 marzo 2023) Problemi con le carte Bancomat. La Polizia mette in guardia coloro che vogliono comprare online. rischio di truffa per i risparmiatori. La Polizia ha già diramato l’allerta per i consumatori che sono abituati a comprare online. Si consiglia di tenere la guardia alta in fase di pagamento, perché sta girando una nuova truffa che rischia seriamente di svuotare i conti corrente dei risparmiatori. La Polizia ha diramato un appello – ilovetrading.itLe carte di pagamento e per il Bancomat sono sempre state bersagliate da tentativi di truffa. Si tratta dei furti e delle rapine del futuro, visto che più di va avanti col tempo, meno si avrà bisogno di denaro contante. Questo non impedirà ai furti di fermarsi, visto che le tecniche di truffa sulle carte Bancomat ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 16 marzo 2023) Problemi con le carte. Lamette in guardia coloro che vogliono comprare online.o di truffa per i risparmiatori. Laha già diramato l’allerta per i consumatori che sono abituati a comprare online. Si consiglia di tenere la guardia alta in fase di pagamento, perché sta girando una nuova truffa chea seriamente di svuotare i conti corrente dei risparmiatori. Laha diramato un appello – ilovetrading.itLe carte di pagamento e per ilsono sempre state bersagliate da tentativi di truffa. Si tratta dei furti e delle rapine del futuro, visto che più di va avanti col tempo, meno si avrà bisogno di denaro contante. Questo non impedirà ai furti di fermarsi, visto che le tecniche di truffa sulle carte...

