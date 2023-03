Bambino di nove mesi morso dal cane di famiglia: salvato dalla mamma (Di giovedì 16 marzo 2023) Un Bambino di soli nove mesi, residente a Rivoli, è finito all'ospedale Regina Margherita di Torino nella mattinata di lunedì 13 marzo dopo essere stato morso dal cane di famiglia, di razza american staffordshire (abbreviato spesso... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 marzo 2023) Undi soli, residente a Rivoli, è finito all'ospedale Regina Margherita di Torino nella mattinata di lunedì 13 marzo dopo essere statodaldi, di razza american staffordshire (abbreviato spesso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sefeditrice : Su @bonculture1 Federica Fabiano intervista @ArnetoliGiulia autrice del #libro 'Il vuoto alla finestra', la strage… - sabrina_notaro : @robimanga_ @marcofurfaro In effetti tenere in grembo per nove mesi un bambino ,partorirlo con dolore e poi darlo a… - paola124291 : Adesso, pubblicità su #Nove: VACCINIAMO TUTTI, PURE I BAMBINI A PARTIRE DAGLI 11 ANNI, CONTRO IL PAPILLOMA VIRUS. M… - Lilliflo : RT @toninibobo61: “Un libro, come un bambino, ha bisogno di tempo per nascere. I libri scritti in fretta mi ispirano diffidenza nei confron… - toninibobo61 : “Un libro, come un bambino, ha bisogno di tempo per nascere. I libri scritti in fretta mi ispirano diffidenza nei c… -