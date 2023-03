Bagni: “E’ da 3 mesi che dico che il Napoli può vincere la Champions'' (Di giovedì 16 marzo 2023) Bagni: “Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale non può vincere la Champions?” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatore Bagni,operatore di mercato. Queste le sue parole: “La gara di ieri è andata come avevamo previsto. L’Eintracht avrebbe dovuto ribaltare la situazione, ma i meriti del Napoli sono enormi. -afferma Bagni - Il Napoli continua ad avere un rendimento altissimo. E’ da 3 mesi che dico che il Napoli può vincere la Champions. Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale poi non può anche vincere la Champions? Certo, un punto in più ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 marzo 2023): “Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale non puòla?” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatore,operatore di mercato. Queste le sue parole: “La gara di ieri è andata come avevamo previsto. L’Eintracht avrebbe dovuto ribaltare la situazione, ma i meriti delsono enormi. -afferma- Ilcontinua ad avere un rendimento altissimo. E’ da 3cheche ilpuòla. Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale poi non può anchela? Certo, un punto in più ...

