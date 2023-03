Azione: Calenda, 'Conte al governo con Salvini, accusa me di votare con destra? Surreale' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Momento Surreale quando Conte, dicasi Conte, quello che governava con Salvini, ha accusato me di votare con la destra". Così Carlo Calenda su twitter postando uno spezzone video del confronto con Giuseppe Conte al congresso della Cgil. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Momentoquando, dicasi, quello che governava con, hato me dicon la". Così Carlosu twitter postando uno spezzone video del confronto con Giuseppeal congresso della Cgil.

