Azienda agricola con un'estesa coltivazione di… marijuana: arrestato un 56enne (FOTO) (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella sua Azienda agricola non coltivava solo ortaggi, ma anche marijuana. Una piantagione che aveva allestito all'interno di un capannone sperando probabilmente di riuscire a tenerla nascosta ad occhi indiscreti. 'Purtroppo' per l'imprenditore le cose non sono andate così e i Carabinieri sono riusciti a scoprire l'esistenza di quella singolare coltivazione e hanno proceduto all'arresto dell'uomo. Le indagini che hanno portato a scoprire la coltivazione di marijuana Al termine di un'attività info-investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno fatto scattare un controllo all'interno di un'Azienda agricola che ha permesso di scoprire un capannone dove il titolare, un 56enne del posto, coltivava piante di ...

