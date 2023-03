AZ-Lazio LIVE 2-1 | ancora un palo dei padroni di casa

(Di giovedì 16 marzo 2023) All’Afas Stadion, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023 tra AZ e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Afas Stadion, AZ esi affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto_Today : MOVIOLA LIVE: Martinez Quarta sarà squalificato. Karsdorp ko, gol annullato a Smalling - sportli26181512 : LIVE Az Alkmaar-Lazio 0-0: Sarri col tridente Cancellieri-Anderson-Zaccagni - mrandroid02 : Az Alkmaar-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi - serieB123 : Real Sociedad-Roma: ci sono Belotti e Dybala.Diretta 0-0 Az Alkmaar-Lazio Live 0-0 - UEFAcom_it : FISCHIO D'INIZIO! Si parte! La Lazio sfida l'AZ Alkmaar! Segui la sfida LIVE su -

... il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023 tra AZ e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Afas Stadion, AZ esi affrontano ...Real Sociedad - Roma, un frame dell'andata - Calciomercato.itI giallorossi, allenati da José Mourinho, giocheranno il sentitissimo derby capitolino contro ladi Maurizio Sarri domenica prossima,...Gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, AZ -verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itReduce dal pareggio a reti inviolate in casa del Bologna, latorna in Olanda dopo la sconfitta contro il Feyenoord che gli costò la retrocessione dall'Europa League. In casa dell'AZ Alkmaar, i biancocelesti proveranno a ribaltare l'1 - 2 della gara di ...

Az Alkmaar-Lazio diretta 2-1: Pavlidis raddoppia Corriere dello Sport

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (58' Casale), Pellegrini (69' Lazzari); Milinkovic (58' Luis Alberto), Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni (58' Pedro). 67' Odgaard ...58' Triplo cambio in casa Lazio: esce Milinkovic per far posto a Luis Alberto. E poi ancora Pedro per Zaccagni, infine Casale per Romagnoli. 56' Brivido Lazio: Reijnders scheggia il palo con la sua ...