AZ Alkmaar | Mijnans | «La Conference è importante | con la Lazio…»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Sven, centrocampista dell’AZ, sul ritorno degli ottavi diLeague contro la Lazio Sven, centrocampista dell’AZ, ha parlato della sfida tra gli olandesi e i biancocelesti per il ritorno degli ottavi di finale diLeague. All’andata l’AZ si è imposto per 2-1 all’Olimpico. PAROLE – «Tutta la squadra pensa che lasia moltoe tutti vogliamo andare avanti nella competizione. Sono sicuro che domani fare una bella partita contro la Lazio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Az: le parole in vista della #Lazio - Caputmundi64 : RT @PagineRomaniste: #AZAlkmaar, #Mijnans sull'atmosfera di ieri all'#Olimpico: 'Un bell'ambiente, ma non mi è sembrato molto speciale'… - aleasr_18 : RT @PagineRomaniste: #AZAlkmaar, #Mijnans sull'atmosfera di ieri all'#Olimpico: 'Un bell'ambiente, ma non mi è sembrato molto speciale'… - sportli26181512 : AZ Alkmaar, #Mijnans snobba l'#Olimpico biancoceleste: 'Pensavo peggio': Il centrocampista olandese, dopo il succes… - LALAZIOMIA : Il giocatore dell'AZ Alkmaar e l'ironia sui tifosi della Lazio: 'Più impressionante lo stadio del Feyenoord'… -

Le probabili formazioni di AZ- Lazio AZ(4 - 3 - 3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie,; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; ...Le probabili formazioni di AZ- Lazio AZ(4 - 2 - 3 - 1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie;, Odgaard, Karlsson; Pavlidis. Allenatore: Jensen. ...AZ- Lazio, le probabili formazioni AZ(4 - 3 - 3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie,, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen Lazio (4 - 3 - 3): ...

AZ Alkmaar, Mijnans: "Conference importante per noi. Con la Lazio faremo una bella gara" TUTTO mercato WEB

Sven Mijnans, centrocampista dell’AZ Alkmaar, ha parlato della sfida tra gli olandesi e i biancocelesti per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata l’AZ si è imposto per 2-1 ...La Lazio sarà impegnata questa sera all'AFAS Stadion di Alkmaar alle ore 21.00 dove dovrà riuscire nell'impresa di ribaltare il 2-1 per l'Az Alkmaar maturato otto giorni fa all'Olimpico di Roma. A ...