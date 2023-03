Az Alkmaar - Lazio diretta 2 - 1: Felipe Anderson non basta, Sarri saluta la Conference (Di giovedì 16 marzo 2023) Alkmaar - Stesso e identico risultato dell'andata. La Lazio perde 2 - 1 contro l'Az Alkmaar e saluta la Conference League. La missione in Olanda si apre con il gol di Felipe Anderson al 21'. Poi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023)- Stesso e identico risultato dell'andata. Laperde 2 - 1 contro l'AzlaLeague. La missione in Olanda si apre con il gol dial 21'. Poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - La Lazio cade in Olanda, l’Az Alkmaar va ai quarti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - La Lazio cade in Olanda, l’Az Alkmaar va ai quarti - tvdellosport : ????????, ???????????????????? ?? ???????????????? ???????????? ???? ????????????. ?????????? ?????????????????? ?? Altra notte magica per le italiane in Europa. Uni… - VittorioCampa : Az Alkmaar-Lazio 2-1 ennesima umiliazione europea - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - La Lazio cade in Olanda, l’Az Alkmaar va ai quarti -