AZ Alkmaar-Lazio, Conference League: probabili formazioni e diretta TV (Di giovedì 16 marzo 2023) Questa sera alle 21, all’AFAS Stadion, l’AZ Alkmaar ospita la Lazio nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti sono chiamati a ribaltare il risultato dell’andata che ha visto la formazione olandese avere la meglio per 1-2 all’Olimpico. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di AZ Alkmaar-Lazio. Il momento dell’AZ Alkmaar (Credit foto – UEFA.com)L’AZ parte con il doppio vantaggio del match vinto all’andata e della possibilità di giocare in casa il ritorno, davanti al suo pubblico. Di fatto gli olandesi hanno due risultati utili su tre a disposizione ma nonostante questo è più che probabile che per gestire la gara propongano ugualmente un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Questa sera alle 21, all’AFAS Stadion, l’AZospita lanella gara di ritorno degli ottavi di finale di. I biancocelesti sono chiamati a ribaltare il risultato dell’andata che ha visto la formazione olandese avere la meglio per 1-2 all’Olimpico. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di AZ. Il momento dell’AZ(Credit foto – UEFA.com)L’AZ parte con il doppio vantaggio del match vinto all’andata e della possibilità di giocare in casa il ritorno, davanti al suo pubblico. Di fatto gli olandesi hanno due risultati utili su tre a disposizione ma nonostante questo è più che probabile che per gestire la gara propongano ugualmente un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _5T1C4ZZ1_ : @sirsetbulismo Friburgo Juve 1-1 Real Roma 3-1 Alkmaar Lazio 1-3 dts. Sivasspor Fiorentina 2-3 - sportli26181512 : Az Alkmaar-Lazio, orari e dove vedere gli ottavi di Conference League in tv: Oggi in campo AZ Alkmaar e Lazio, gara… - RedazioneFM : #AZLazio: Le probabili formazioni, numeri e curiosità #UECL - sportli26181512 : #Az #Alkmaar-#Lazio: dove vederla in tv: Scopri dove vedere in diretta la partita #Az #Alkmaar-#Lazio, controlla gl… - infoitsport : Az Alkmaar Lazio: AFAS Stadion tutto esaurito -