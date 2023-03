AZ Alkmaar-Lazio 2-1: la squadra di Sarri cade anche in Olanda e abbandona la Conference League (Di giovedì 16 marzo 2023) AZ Alkmaar-Lazio, cronaca e tabellino del match – Dopo la qualificazione della Fiorentina ai quarti di Conference League, questa sera è toccato alla Lazio scendere in campo contro l’AZ Alkmaar per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Si ripartiva dall’1-2 dell’Olimpico in favore degli olandesi (QUI la cronaca e il tabellino). La squadra ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) AZ, cronaca e tabellino del match – Dopo la qualificazione della Fiorentina ai quarti di, questa sera è toccato allascendere in campo contro l’AZper il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Si ripartiva dall’1-2 dell’Olimpico in favore degli olandesi (QUI la cronaca e il tabellino). La... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : LAZIO ELIMINATA ????? I biancocelesti cadono contro l'AZ Alkmaar ed escono dalla Conference League ?? ????… - lazioland1900 : UECL / Lazio sconfitta dall’AZ Alkmaar e termina l’avventura in Conference League - repubblica : Conference League, la Lazio eliminata. La squadra di Sarri perde 2-1 anche il ritorno in Olanda con l'AZ Alkmaar - DIRETTADCM : L’Alkmaar ferma il cammino della Lazio in Conference League ?? Commenti sulla partita? ???? #AzAlkmaarLazio - sportmediaset : Lazio sconfitta anche in Olanda, ai quarti di Conference va l'AZ Alkmaar #conferenceleague -