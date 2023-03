Az Alkmaar | i successi dei grandi passano dallo sviluppo scientifico dei giovani | storia di un progetto vincente nato da un fallimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Piccolo nome, grande risultato. Così aveva scritto due settimane il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo commentando il 3-0 inflitto dall’Azal Barcellona all’Estadi Johan Cruyff agli ottavi della Uefa Youth League, la Champions Leaguele riservata ai team under-18 dei club qualificati alle Champions maggiore e ai campioni nazionali di categoria. Un trofeo che iblaugrana hanno già messo in bacheca in due occasioni, nel 2014 e nel 2018. Pochi giorni dopo, la selezione maggiore dell’Az ha battuto la Lazio a domicilio in Conference League, raccogliendo un altro grande risultato in relazione allo status, tanto a livello di blasone quanto economico, della squadra. Lo ha fatto con un 2004, Wouter Goes, tuttora eleggibile per la selezione under 18 eppure titolare al centro delle difesa nella squadra A, e con un ...