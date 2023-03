Avvocato Eintracht: «Le autorità italiane sapevano dell’arrivo dei tedeschi» (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Avvocato romano Lorenzo Contucci ha difeso l’Eintracht Francoforte sul divieto di trasferta ed ha rilasciato delle dichiarazioni a La Repubblica in seguito agli scontri con le forze dell’ordine avvenuti ieri nel centro storico di Napoli. La presenza dei tifosi tedeschi, secondo l’Avvocato dell’Eintracht, era già annunciata dato che il club tedesco aveva avvisato le autorità italiane: «I dirigenti dell’Eintracht Francoforte avevano avvisato le autorità italiane che c’era il rischio fondato che qualche tifoso tedesco sarebbe andato a Napoli lo stesso, anche senza biglietto. Il risultato è il caos che ora è sotto gli occhi di tutti». Continua il legale: «L’Italia è l’unica Nazione in Europa che vieta le trasferte, è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) L’romano Lorenzo Contucci ha difeso l’Francoforte sul divieto di trasferta ed ha rilasciato delle dichiarazioni a La Repubblica in seguito agli scontri con le forze dell’ordine avvenuti ieri nel centro storico di Napoli. La presenza dei tifosi, secondo l’dell’, era già annunciata dato che il club tedesco aveva avvisato le: «I dirigenti dell’Francoforte avevano avvisato leche c’era il rischio fondato che qualche tifoso tedesco sarebbe andato a Napoli lo stesso, anche senza biglietto. Il risultato è il caos che ora è sotto gli occhi di tutti». Continua il legale: «L’Italia è l’unica Nazione in Europa che vieta le trasferte, è ...

