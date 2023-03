Avril Lavigne | un’ambientalista sale sul palco in Senza veli e lei reagisce così | ” Scendi giù | st****a!” – VIDEO

Avril Lavigne, un’ambientalista sale sul palco in topless e lei reagisce così:” Scendi giù, st****a!” – VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) “Scendi dal palco, stronz*a!” ha sclamato ridendo Avril Lavigne, quando una giovane ambientalista ha deciso di salire clandestinamente sul palco dei Juno Awards, dove la cantante stava tenendo un discorso di ringraziamento per aver ricevuto il premio TikTok Juno Fan Choice. L’invasione di campo da parte della ragazza, in Senza veli e con bandana e pantaloni rosa, aveva come obiettivo quello di protestare contro una proposta del governo dell’Ontario di costruire case su un terreno protetto, come si evince dalle numerose scritte presenti sul suo corpo. Mentre Avril inizia a parlare, la manifestante sale sul palco e inizia tranquillamente a passeggiare alle sue spalle, facendo avanti e indietro per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “dal, stronz*a!” ha sclamato ridendo, quando una giovane ambientalista ha deciso di salire clandestinamente suldei Juno Awards, dove la cantante stava tenendo un discorso di ringraziamento per aver ricevuto il premio TikTok Juno Fan Choice. L’invasione di campo da parte della ragazza, ine con bandana e pantaloni rosa, aveva come obiettivo quello di protestare contro una proposta del governo dell’Ontario di costruire case su un terreno protetto, come si evince dalle numerose scritte presenti sul suo corpo. Mentreinizia a parlare, la manifestantesule inizia tranquillamente a passeggiare alle sue spalle, facendo avanti e indietro per il ...

