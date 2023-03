Autostrade per l’Italia assume operai con contratto a tempo indeterminato (Di giovedì 16 marzo 2023) Autostrade per l’Italia è alla ricerca di nuovi operai da assumere all’interno del proprio organico per lo svolgimento di attività legate alla sicurezza, percorribilità e manutenzione della rete autostradale di competenza. La ricerca di personale è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato. Le risorse interessate a questo tipo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 marzo 2023)perè alla ricerca di nuovidare all’interno del proprio organico per lo svolgimento di attività legate alla sicurezza, percorribilità e manutenzione della rete autostradale di competenza. La ricerca di personale è finalizzata all’assunzione a. Le risorse interessate a questo tipo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertodp1958 : @PalliCaponera @ommupiccin Sono anni che noi, anche per mangiare, usciamo dalle autostrade. Si trovano ottimi risto… - Tucidide5 : @AndreaLompio53 @we_ci65 Io no. Non hanno i soldi per proteggere i più deboli, e daranno una barca di soldi alle Ma… - RossanoAntonio : RT @Altroconsumo: Ancora un passo falso per Autostrade.?? ??Dopo un recente esposto, è stata avviata un’inchiesta secondo cui i soldi dei ped… - salernonotizie : Autostrade del mare vera opportunità per una transizione energetica - HoccoRoux : @gloriapoch72 Già. Assaltano autostrade, si buttano nella mischia per fare a mazzate con i tedeschi, però piangono… -