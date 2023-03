Autonomia: Calderoli, 'da Cdm ok definitivo a riforma, ora Parlamento' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “C'è il via libera definitivo e unanime del Consiglio dei Ministri all'Autonomia differenziata, il cammino della riforma procede. Ora il disegno di legge si appresta ad imboccare la strada verso l'esame del Parlamento, che sarà quindi pienamente coinvolto in questo percorso. In quell'ottica di collaborazione che guida il mio lavoro fin dal principio, nel testo definitivo oggi approvato sono state inserite alcune proposte emendative degli enti territoriali, ivi compresa l'insularità". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, in seguito all'approvazione del disegno di legge di attuazione dell'Autonomia differenziata da parte del Consiglio dei ministri, ancora in corso a Palazzo Chigi. "L'Italia ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “C'è il via liberae unanime del Consiglio dei Ministri all'differenziata, il cammino dellaprocede. Ora il disegno di legge si appresta ad imboccare la strada verso l'esame del, che sarà quindi pienamente coinvolto in questo percorso. In quell'ottica di collaborazione che guida il mio lavoro fin dal principio, nel testooggi approvato sono state inserite alcune proposte emendative degli enti territoriali, ivi compresa l'insularità". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto, in seguito all'approvazione del disegno di legge di attuazione dell'differenziata da parte del Consiglio dei ministri, ancora in corso a Palazzo Chigi. "L'Italia ha ...

