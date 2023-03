Aurora Ramazzotti incinta, trasformata dal trucco: “Una bomba” (Di giovedì 16 marzo 2023) Si dice che la gravidanza doni luce al viso di una donna, al punto tale che già dai primi mesi, pur senza “pancetta”, c’è chi ritiene di riuscire a riconoscere una futura mamma. È il caso di Aurora Ramazzotti? Lo si dovrebbe chiedere al compagno Goffredo Cerza, che è al suo fianco ogni giorno. In alternativa alla futura nonna Michelle Hunziker, che accudisce la sua bambina in attesa del parto. Ciò che è certo, però, è che nell’ultima foto pubblicata dalla celebre figlia d’arte appare quasi irriconoscibile. Aurora Ramazzotti cambia volto: un trucco da favola Scorrendo nella home di Instagram l’ultima foto di Aurora Ramazzotti è quasi impossibile non fermarsi ad ammirarla. L’impatto visivo è del tutto sorprendente, dal momento che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Si dice che la gravidanza doni luce al viso di una donna, al punto tale che già dai primi mesi, pur senza “pancetta”, c’è chi ritiene di riuscire a riconoscere una futura mamma. È il caso di? Lo si dovrebbe chiedere al compagno Goffredo Cerza, che è al suo fianco ogni giorno. In alternativa alla futura nonna Michelle Hunziker, che accudisce la sua bambina in attesa del parto. Ciò che è certo, però, è che nell’ultima foto pubblicata dalla celebre figlia d’arte appare quasi irriconoscibile.cambia volto: unda favola Scorrendo nella home di Instagram l’ultima foto diè quasi impossibile non fermarsi ad ammirarla. L’impatto visivo è del tutto sorprendente, dal momento che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ...

