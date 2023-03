Aurora Ramazzotti, dettagli sulla gravidanza: “Volevo una femmina…” (Di giovedì 16 marzo 2023) A breve diventerà mamma per la prima volta, Aurora Ramazzotti svela alcuni interessanti dettagli sulla gravidanza e non solo, cosa ha detto Aurora Ramazzotti si è lasciata sfuggire alcune inedite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 16 marzo 2023) A breve diventerà mamma per la prima volta,svela alcuni interessantie non solo, cosa ha dettosi è lasciata sfuggire alcune inedite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cattap3 : 9 mesi in 9 scatti: fotostoria della gravidanza di Aurora Ramazzotti - - GiuliaCatelli1 : Aurora Ramazzotti è incinta da 2 anni come Historia - redazionerumors : [Trending now] #AuroraRamazzotti è incinta, lo ha confermato lei stessa con un video condiviso su Instagram, spiega… - GossipNews_it : 9 mesi in 9 scatti: fotostoria della gravidanza di Aurora Ramazzotti - SkyTG24 : Aurora Ramazzotti si racconta dal figlio all'amore per il compagno Goffredo Cerza -