Aumento di 50 punti base La Bce tira dritto | Lagarde | Troppa inflazione

(Di giovedì 16 marzo 2023) La Bcee conferma il preannunciato rialzo dei tassi di 50. Dopo giorni tumultuosi in Borsa, alimentati dal collasso di Silicon Valley Bank e dal crollo di Credit Suisse, la Banca centrale europea comunica la decisione tanto attesa e fa sapere di seguire "con attenzione le tensioni in atto sui mercati" ma anche "di essere pronta a intervenire dove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro". L'Eurotower poi rassicura sullo status del settore bancario dell'Eurozona che è "dotato di buona capacità di tenuta, con solide posizioni di capitale e liquidità". E se questo però non dovesse bastare, riferisce di disporre "di tutti gli strumenti necessari per fornire liquidità a sostegno del sistema finanziario dell'area dell'euro, qualora ve ne sia ...