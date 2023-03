Aumenti stipendio docenti e Ata, via libera ai 300 milioni per l’incremento. Valditara: “Impegno raggiunto” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha proposto l'integrazione dell'Atto di indirizzo dell'accordo sottoscritto con i Sindacati il 10 novembre 2022 in merito all'aumento delle retribuzioni del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha proposto l'integrazione dell'Atto di indirizzo dell'accordo sottoscritto con i Sindacati il 10 novembre 2022 in merito all'aumento delle retribuzioni del personale scolastico. L'articolo .

