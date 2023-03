Audi - La Q6 e-tron esce allo scoperto camuffata

(Di giovedì 16 marzo 2023) L'trong> ha mostrato alcune immagini ufficiali della Q6 e-, Suv elettrica di grandi dimensioni che andrà a posizionarsi al di sotto della Q8 e-nella gamma dei Quattro anelli. Questo nuovo modello, il primo del marchio costruito sulla piattaforma Ppe, verrà svelato nel corso dell'anno (seconda metà) per poi raggiungere le concessionarie nel 2024. La produzione avverrà in casa, a Ingolstadt. Com'è. Gli scatti mostrano alcuni esemplari di pre-serie impegnati nei colltrong> nel gelido scenario dell'estremo Nord Europa. Benchécon le solite pellicole mimetiche, la Suv mostra abbastanza chiaramente alcuni tratti del suo design definitivo, a partire dai gruppi ottici anteriori, sdoppiati e pixelati, e le luci di coda, che ...

Tra o diversi primati che si prepara a stabilire Q6 e -, sarà anche la primaelettrica ad essere costruita nello storico stabilimento di Ingolstadt del marchio

Audi Q6 e-tron sarà presentata sul mercato entro la fine di quest'anno, in due varianti: SUV e Sportback. Sarà la prima vettura della Casa dei Quattro Anelli realizzata sulla piattaforma PPE