Audi - Duesmann: "Lanceremo una entry-level elettrica sotto la Q4 e-tron" (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Audi ha deciso di ampliare la propria gamma di auto elettriche per includere un modello da posizionare al di sotto dell'attuale Q4 e-tron. "Siamo prossimi a lanciare la più grande offensiva di prodotto della nostra storia. Entro il 2025, Lanceremo circa 20 nuovi modelli, di cui più di 10 saranno completamente elettrici", ha spiegato l'amministratore delegato Markus Duesmann durante la tradizionale conferenza stampa di bilancio, aggiungendo: "Entro il 2027, cercheremo di offrire un veicolo a batteria in ogni segmento principale. Di recente abbiamo deciso di lanciare anche un ulteriore modello elettrico ..."

