"Attivato l'articolo 49". Francia, Macron travolto: qui viene giù tutto (Di giovedì 16 marzo 2023) La riforma delle pensioni non passerà per l'Assemblea Nazionale in Francia. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato francese questa mattina. Ma il suo iter si fermerà qui. A deciderlo è stato il presidente Emmanuel Macron, che ha scelto di applicare l'articolo 49.3 della Costituzione per approvare la sua riforma alla Camera bassa del parlamento. Lo riportano i media francesi. Si tratta di una delle riforme più importanti per Macron, che quindi doveva decidere se andare al voto o se ricorrere invece a questo famoso articolo, il quale consente l'adozione del progetto senza voto, salvo mozione di censura adottata contro il governo. "Il mio interesse politico sarebbe stato di andare al voto" ma "i rischi finanziari, economici, sono troppo grandi": ha detto Macron durante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) La riforma delle pensioni non passerà per l'Assemblea Nazionale in. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato francese questa mattina. Ma il suo iter si fermerà qui. A deciderlo è stato il presidente Emmanuel, che ha scelto di applicare l'49.3 della Costituzione per approvare la sua riforma alla Camera bassa del parlamento. Lo riportano i media francesi. Si tratta di una delle riforme più importanti per, che quindi doveva decidere se andare al voto o se ricorrere invece a questo famoso, il quale consente l'adozione del progetto senza voto, salvo mozione di censura adottata contro il governo. "Il mio interesse politico sarebbe stato di andare al voto" ma "i rischi finanziari, economici, sono troppo grandi": ha dettodurante ...

