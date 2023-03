Attilio Romita pronto alle nozze con la sua Mimmuzza: tutti i dettagli (Di giovedì 16 marzo 2023) Per anni lo abbiamo visto solo dalla vita in su, storico volto del Tg 1. Poi, Attilio Romita ha deciso di mostrarsi a figura intera e svelare l’uomo celato dietro il serioso giornalista. Concorrente al Grande Fratello Vip, Romita è stato protagonista di un tortuoso triangolo amoroso, che l’ha allontanato dalla storica compagna Mimma Fusco. Una volta fuori dalla casa del reality Mediaset, Attilio Romita è tornato sui propri passi e, ricongiuntosi con il suo grande amore, non ha perso tempo e ha fatto a Mimma una romantica proposta di matrimonio. Scopriamo retroscena e dettagli delle prossime nozze di quest’icona del giornalismo televisivo anni ’90. Attilio Romita, la proposta di matrimonio a Mimma Fusco “Ho ritrovato me stesso, ho ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Per anni lo abbiamo visto solo dalla vita in su, storico volto del Tg 1. Poi,ha deciso di mostrarsi a figura intera e svelare l’uomo celato dietro il serioso giornalista. Concorrente al Grande Fratello Vip,è stato protagonista di un tortuoso triangolo amoroso, che l’ha allontanato dalla storica compagna Mimma Fusco. Una volta fuori dalla casa del reality Mediaset,è tornato sui propri passi e, ricongiuntosi con il suo grande amore, non ha perso tempo e ha fatto a Mimma una romantica proposta di matrimonio. Scopriamo retroscena edelle prossimedi quest’icona del giornalismo televisivo anni ’90., la proposta di matrimonio a Mimma Fusco “Ho ritrovato me stesso, ho ...

