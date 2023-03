ATP Indian Wells 2023, Taylor Fritz: “Sinner è un giocatore fortissimo da fondo, abbiamo un tennis simile” (Di giovedì 16 marzo 2023) Oggi, non prima delle 23.00 italiane, Jannik Sinner affronterà l’americano Taylor Fritz, nella sfida valida per i quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento della California, Jannik dà la caccia alla prima semifinale in carriera in questo torneo, ma l’ostacolo è di quelli impegnativi: n.5 del mondo e detentore del titolo. Sinner viene dall’ottima prestazione contro lo svizzero Stan Wawrinka degli ottavi di finale, partita nella quale l’azzurro ha fatto vedere le sue qualità di grande colpitore da fondo. Convincente anche la vittoria di Fritz, sbarazzatosi in due set dell’ungherese Marton Fucsovics. Si prospetta, dunque, un incontro molto interessante e vedremo se l’azzurro saprà invertire la tendenza che quasi sempre l’ha visto ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Oggi, non prima delle 23.00 italiane, Jannikaffronterà l’americano, nella sfida valida per i quarti di finale del Masters1000 di. Sul cemento della California, Jannik dà la caccia alla prima semifinale in carriera in questo torneo, ma l’ostacolo è di quelli impegnativi: n.5 del mondo e detentore del titolo.viene dall’ottima prestazione contro lo svizzero Stan Wawrinka degli ottavi di finale, partita nella quale l’azzurro ha fatto vedere le sue qualità di grande colpitore da. Convincente anche la vittoria di, sbarazzatosi in due set dell’ungherese Marton Fucsovics. Si prospetta, dunque, un incontro molto interessante e vedremo se l’azzurro saprà invertire la tendenza che quasi sempre l’ha visto ...

