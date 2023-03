ATP Indian Wells 2023, Fabio Fognini e Simone Bolelli cedono nei quarti di finale a Isner/Sock (Di giovedì 16 marzo 2023) Si ferma nei quarti di finale l’avventura di Fabio Fognini e di Simone Bolelli nel torneo di doppio del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano la coppia azzurra è stata sconfitta dai detentori del titolo, John Isner e Jack Sock, sul punteggio di 6-2 6-4. Una sfida nella quale la maggior potenza del duo americano è stata letale nella gestione dei punti importanti, in riferimento soprattutto ai turni al servizio. Duo statunitense che approda in semifinale e se la vedrà contro Rohan Bopanna/Matthew Ebden, usciti vittoriosi dal confronto con i due canadesi Felix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov per 6-4 7-5. Nel primo set, dopo un iniziale fase di studio, le due coppie hanno le loro chance in ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Si ferma neidil’avventura die dinel torneo di doppio del Masters1000 di. Sul cemento californiano la coppia azzurra è stata sconfitta dai detentori del titolo, Johne Jack, sul punteggio di 6-2 6-4. Una sfida nella quale la maggior potenza del duo americano è stata letale nella gestione dei punti importanti, in riferimento soprattutto ai turni al servizio. Duo statunitense che approda in semie se la vedrà contro Rohan Bopanna/Matthew Ebden, usciti vittoriosi dal confronto con i due canadesi Felix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov per 6-4 7-5. Nel primo set, dopo un iniziale fase di studio, le due coppie hanno le loro chance in ...

