Atletica | Golden Gala | in vendita i biglietti per il 2 giugno a Firenze

Firenze, 16 mar. - (Adnkronos) - I campioni dell'Atletica stanno per sbarcare a Firenze. Sono ufficialmente in vendita da oggi, giovedì 16 marzo, i biglietti per assistere alla 43esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, in programma allo stadio Ridolfi venerdì 2 giugno: la serata delle stelle è la terza tappa della Wanda Diamond League 2023, la prima dell'anno in Europa. I tagliandi potranno essere acquistati online sulla piattaforma TicketOne e in tutte le ricevitorie abilitate. Il principale meeting italiano torna a Firenze a distanza di due anni dall'edizione del 2021 e sarà l'occasione per ammirare dal vivo le star dell'Atletica mondiale e tanti campioni azzurri che ci hanno emozionato alle Olimpiadi di Tokyo e ...

