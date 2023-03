Atalanta | Gasperini | «Tutti fanno fatica a vincere perché c’è equilibrio»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il tecnico dell’, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli. Di seguito le sue parole: «A che punto sono i recuperi di Zapata, Zappacosta e Pasalic? Abbiamo fuori Koopmeiners e Djimsiti, per il resto Duvan ieri non si è allenato, lo proveremo oggi, la sua situazione è un po’ delicata, ma a Napoli ha fatto bene, speriamo stia bene oggi». I tifosi temono una caduta nel loop come lo scorso anno.devono essere ottimisti?«Le squadre che si fermano davanti sono la dimostrazione dell’del campionato, anche l’Empoli è stata capace dia Milano con l’Inter. I tifosi devono essere ottimistisiamo lì, abbiamo ancora una posizione di classifica in cui possiamo rimettere tutto in gioco, in questo momento ...

...- ha detto ancora- , poi ci sarà una sosta in cui recupereremo gli infortunati: da quel momento in poi dobbiamo giocarci le nostre chance. Si fa fatica ad accettare che l'possa ...... ma Gian Pierospiega perché sarebbe sbagliato pensare a un sequel di quel film: "Bisogna ... e da 26 giornate, e forse non era mai successo da quando sono qui che l'stesse così in ...- Empoli 1 (ore 20.45) Anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Gli orobici ... La squadra diora é sesta con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e otto ...

l'Atalanta. Una gara che, oltre alla difficoltà di giocarla in trasferta, non sarà semplice per gli azzurri, dato che la squadra di Gasperini non vince da tre gare ed è vogliosa di riscatto per non ...