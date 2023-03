Atalanta | Gasperini | “Partita contro l’Empoli da vincere a tutti i costi La sosta ci aiuterà”

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’, se vuole puntare alla Champions League, deve acambiare il trend di queste ultime giornate. Dal matchpartirà la rincorsa per la qualificazione alla Coppa delle Grandi Orecchie. Perlo step del Gewiss Stadiumla squadra di Zanetti rischia di essere fondamentale per il proseguo della stagione. Queste le parole diin conferenza stampa. Sulla: “Dobbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e distanziare quelli dietro, dobbiamo partire da domani. Non sarà una gara facile,è una squadra che gioca a calcio, giovane, fresca e frizzante. Per me è una società modello da sempre, dobbiamo giocare una gran bella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtalantaEmpoli, #Gasperini: 'Dobbiamo vincere a tutti i costi, poi la sosta aiuterà' - CalcioPillole : #Atalanta, #Gasperini: 'Campionato equilibrato, tutte hanno difficoltà'. #AtalantaEmpoli. - Atalantinicom : #Atalanta - Gasperini in conferenza stampa: 'Abbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e d… - Tutto_CalcioNew : Verso #AtalantaEmpoli, le parole in conferenza stampa di mister #Gasperini #Atalanta #tuttocalcionews #calcio - DiMarzio : #Atalanta, le parole di #Gasperini sulle condizioni fisiche di #Zapata e #Muriel -

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A trae Empoli Alla vigilia della partita di Serie A trae Empoli, l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni ...Le probabili formazioni di- Empoli(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore:. EMPOLI ...Commenta per primo Come da previsioni, il tecnico dell'Gian Piero(parla domani in conferenza stampa alle 13.30) non riesce a recuperare quattro suoi giocatori per la gara di venerdì sera al Gewiss Stadium contro l'Empoli. Mancheranno ...

Ha ragione Gasperini: per l'Atalanta 164 milioni di profitti. Ma anche grazie alle vendite ai club italiani La Gazzetta dello Sport

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Empoli, in programma domani sera alle 20:45 e valido per la 27ª ...Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Empoli, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa. INFORTUNI – «Abbiamo ...