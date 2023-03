Atalanta | Gasperini | 'Muriel sta meglio di un mese fa Zapata? La sua è una situazione delicata'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtalantaEmpoli, #Gasperini: 'Dobbiamo vincere a tutti i costi, poi la sosta aiuterà' - CalcioPillole : #Atalanta, #Gasperini: 'Campionato equilibrato, tutte hanno difficoltà'. #AtalantaEmpoli. - Atalantinicom : #Atalanta - Gasperini in conferenza stampa: 'Abbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e d… - Tutto_CalcioNew : Verso #AtalantaEmpoli, le parole in conferenza stampa di mister #Gasperini #Atalanta #tuttocalcionews #calcio - DiMarzio : #Atalanta, le parole di #Gasperini sulle condizioni fisiche di #Zapata e #Muriel -

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A trae Empoli Alla vigilia della partita di Serie A trae Empoli, l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni ...Le probabili formazioni di- Empoli(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore:. EMPOLI ...Commenta per primo Come da previsioni, il tecnico dell'Gian Piero(parla domani in conferenza stampa alle 13.30) non riesce a recuperare quattro suoi giocatori per la gara di venerdì sera al Gewiss Stadium contro l'Empoli. Mancheranno ...

Ha ragione Gasperini: per l'Atalanta 164 milioni di profitti. Ma anche grazie alle vendite ai club italiani La Gazzetta dello Sport

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Empoli, in programma domani sera alle 20:45 e valido per la 27ª ...Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Empoli, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa. INFORTUNI – «Abbiamo ...