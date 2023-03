Astenia | significato | malattie associate e sintomi

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sono momenti in cui capita di sentirsi privi di forze e di accusare una sensazione di affaticamento generale. Questa condizione porta il nome die può colpire indistintamente uomini e donne. Può manifestarsi a tutte le età e risulta essere parafisiologica nei soggetti anziani, a causa dell’indebolimento muscolare. Frequentemente questa condizione non deve destare particolare preoccupazione poiché tende a risolversi in un arco temporale piuttosto breve. Qualora dovesse protrarsi nel tempo, è bene indagare in modo approfondito lo stato di salute generale del paziente per verificare che non siano presenti patologie mediche concomitanti. Cosa si intende per? Il terminederiva dal greco asténeia “debolezza”, ed è composto da “alfa privativa” + sténos “forza”; dunque, il suoletterale è ...