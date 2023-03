Assotende aderisce al Global shading day

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Una giornata pensata per promuovere gli effetti positivi della schermatura solare sulla gestione della climatizzazione interna, sostenendo gli ambiziosi obiettivi di efficienza energetica dell’Ue. È ilday, che si terrà il 21 marzo con l’obiettivo di sensibilizzare comuni cittadini e responsabili decisionali. Le schermature solari, infatti, non solo arredano e valorizzano gli spazi, ma contribuiscono in modo decisivo a rispettare l’ambiente e risparmiare sui consumi. Hanno un impatto fondamentale sul raffreddamento degli edifici durante i periodi più caldi dell’anno, riducendo i consumi degli impianti di condizionamento e ventilazione. Durante i mesi freddi fanno inoltre sì che il sole contribuisca a scaldare i nostri ambienti, con conseguente riduzione dei consumi dell’impianto di riscaldamento. Il livello di risparmio ...