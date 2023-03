(Di giovedì 16 marzo 2023) Appuntamento ad autunno. Eccellenza del made in Italy . New entry dopo Calistri. Guerrini con un nuovo ...

Assopellettieri e Confindustria Moda, ecco gli Stati Generali LA NAZIONE

Tornano a Firenze gli Stati generali della pelletteria italiana. A dare l’annuncio è Assopellettieri, aderente a Confindustria Moda. L’appuntamento è fissato per il prossimo autunno. Nel frattempo ...Assopellettieri, aderente a Confindustria Moda, annuncia la quarta edizione degli Stati Generali della Pelletteria Italiana 2023, che si terranno a ...