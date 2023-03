ASL di Asti: Concorso per 2 Dirigenti Medici Psichiatri (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Azienda Sanitaria Locale AT di Asti ha indetto una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 2 Dirigenti Medici di Psichiatria. Concorso ASL AT di Asti: Cosa c’è da Sapere La situazione ambientale, sociale ed economica influisce non poco sulla quotidianità di tutta la popolazione, a tale proposito la richiesta di Medici che si occupino di disturbi psicologici é sempre più frequente. La Regione Piemonte é alla ricerca di 2 Medici Psichiatri per far fronte alle necessità di organico dell’ASL di Asti. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in Medicina con specializzazione in Psichiatria, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, conoscenza ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Azienda Sanitaria Locale AT diha indetto una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 2dia.ASL AT di: Cosa c’è da Sapere La situazione ambientale, sociale ed economica influisce non poco sulla quotidianità di tutta la popolazione, a tale proposito la richiesta diche si occupino di disturbi psicologici é sempre più frequente. La Regione Piemonte é alla ricerca di 2per far fronte alle necessità di organico dell’ASL di. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale inna con specializzazione ina, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, conoscenza ...

