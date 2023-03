Ascolti TV | Mercoledì 15 marzo 2023. La Tv dei 100 e Uno non va oltre il 16% (2,19 mln) con Rai1 al 12.6% (2,14 mln), ottimo Chi l’ha Visto 12% (1,89 mln), Mare Fuori 7.7% (1,24 mln) (Di giovedì 16 marzo 2023) Chiambretti e Bonolis - La Tv dei 100 e Uno Nella serata di ieri, Mercoledì 15 marzo 2023, su Rai1 Tutta un’altra vita ha conquistato 2.141.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 la prima puntata de La Tv dei 100 e Uno ha incollato davanti al video 2.197.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 Mare Fuori 3 è la scelta di 1.249.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro ha raccolto 1.023.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.895.000 spettatori con il 12% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 501.000 spettatori (3.7%). Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi raggiunge 461.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 100% Italia Special ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 marzo 2023) Chiambretti e Bonolis - La Tv dei 100 e Uno Nella serata di ieri,15, suTutta un’altra vita ha conquistato 2.141.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 la prima puntata de La Tv dei 100 e Uno ha incollato davanti al video 2.197.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai23 è la scelta di 1.249.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro ha raccolto 1.023.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi? è seguito da 1.895.000 spettatori con il 12% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 501.000 spettatori (3.7%). Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi raggiunge 461.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 100% Italia Special ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mattiabuonocore : Deboluccio 100% Italia in prima serata: 1.9%-320.000 spettatori - davidemaggio : #AscoltiTV | Mercoledì 15 marzo 2023· La Tv dei 100 e Uno non va oltre il 16% (2,19 mln) con Rai1 al 12.6% (2,14… - fabiofabbretti : #VivaRai2 a un passo dal milione di spettatori (976.000 - 18.1%) - fabiofabbretti : #LaTvDei100EUno non va oltre il 16% (2,19 mln) con Rai1 al 12.6% (2,14 mln), ottimo #ChiLhaVisto 12% (1,89 mln),… - Mattiabuonocore : In una serata meno complicata, Chiambretti esordisce con 2.197.000 spettatori e il 16% -