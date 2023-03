Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 15 marzo 2023

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 16 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. La tv dei 100 e uno vince la prima serata, totalizzando però solamente 2,2 milioni di spettatori. Per il film di Rai1 Tutta un’altra vita ne sono arrivati invece 2,1 milioni. Bene Chi l’ha visto?, stabile Mare Fuori.tv Prima serata Su Rai1 il film Tutta un’altra vita ha totalizzato 2141 spettatori (12,59% di share). Lo show La tv dei 100 e uno su Canale5 ha conquistato in media 2197 spettatori (share 15,95%). Il film Safe House – Nessuno è al sicuro su Italia1 ha realizzato 1023 spettatori (5,96%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 3 ha portato a casa 1309 spettatori (6,94%) ...