Ascolti Tv 15 Marzo 2023: Chiambretti riparte come il più visto (Di giovedì 16 marzo 2023) La Tv dei 100 e Uno a 2,197 milioni Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, mercoledì 15 Marzo 2023: Standard Auditel Palinsesti 15 03 23 Standard Auditel Fasce 15 03 23 (Nella foto Piero Chiambretti) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom. Leggi su tvzoom (Di giovedì 16 marzo 2023) La Tv dei 100 e Uno a 2,197 milioni Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, mercoledì 15: Standard Auditel Palinsesti 15 03 23 Standard Auditel Fasce 15 03 23 (Nella foto Piero) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #15marzo ?? - tvzoomitalia : #AscoltiTv 15 Marzo 2023: #Chiambretti riparte come il più visto - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Deboluccio 100% Italia in prima serata: 1.9%-320.000 spettatori - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In una serata meno complicata, Chiambretti esordisce con 2.197.000 spettatori e il 16% - occhio_notizie : Ascolti tv, 15 marzo: Tutta un'altra vita contro Mare Fuori. Da segnalare anche La tv dei 100 e uno e Chi l'ha vist… -