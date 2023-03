Arturo Muselli: età, fidanzata e biografia dell’attore di Gomorra (Di giovedì 16 marzo 2023) Arturo Muselli è nato a Napoli il 3 giugno 1983 e ha 39 anni di età. E’ un attore, regista e fotografo. Arturo Muselli: età, fidanzata La vita privata di Arturo è top secret. I radar del gossip finora non lo hanno mai incrociato e del resto anche i suoi profili social non aiutano a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023)è nato a Napoli il 3 giugno 1983 e ha 39 anni di età. E’ un attore, regista e fotografo.: età,La vita privata diè top secret. I radar del gossip finora non lo hanno mai incrociato e del resto anche i suoi profili social non aiutano a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Smile_Giulia23 : RT @RaiPremium: Alle 21.20 'Resta con me' 2^ puntata | con Francesco Arca, Laura Adriani, Raffaella Rea, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chia… - Dicolamia123 : RT @yosoyelfanal: La settimana di #StaseraCeCattelan Stasera: Alessandra Celentano e Colapesce e Dimartino. Domani: Edoardo Leo, Davide… - MargheritaSann7 : RT @yosoyelfanal: La settimana di #StaseraCeCattelan Stasera: Alessandra Celentano e Colapesce e Dimartino. Domani: Edoardo Leo, Davide… - yosoyelfanal : La settimana di #StaseraCeCattelan Stasera: Alessandra Celentano e Colapesce e Dimartino. Domani: Edoardo Leo, D… - JessyRelly : @clatranchese Braviii?????? Arturo Muselli, non c'è perché è rimasto in carcere?!?! ?????????? -