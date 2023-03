Arsenal-Sporting Lisbona | gol fantastico di Pedro Goncalves direttamente da centrocampo VIDEO

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un gol immaginifico quello dinel match tra. Il centrocampista portoghese ha infatti beffatto Ramsdaleda, con un destro imparabile che si è infilato appena sotto la traversa. 1-1 all’Emirates, 3-3 nel totale. Tutto è ancora in bilico. Ecco ildel gol. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zeantonio222 : RT @GeracoesSusp: É Golooooo ??? Arsenal 1 - 1 Sporting #SportingCP #EuropaLeague #SportingSempre #ChuckonTour #ChuckNorrisLovesSporting h… - sportface2016 : #Arsenal-#SportingLisbona: gol fantastico di Pedro #Goncalves direttamente da centrocampo (VIDEO) - Edmndr0 : Becchiamo l'uscente tra Arsenal e Sporting Ci conviene pregare - Saul1906luis : RT @GeracoesSusp: É Golooooo ??? Arsenal 1 - 1 Sporting #SportingCP #EuropaLeague #SportingSempre #ChuckonTour #ChuckNorrisLovesSporting h… - CronacheTweet : Pallonetto spettacolare di Pedro #Gonçalves da centrocampo ?? Ora fra #Arsenal e #Sporting è parità totale: 3-3 nel… -

Sociedad - Roma 0 - 0 21:00 Union SG - Union Berlino 1 - 0 21:001 - 0 21:00 Ferencvárosi TC - Bayer L. 0 - 1 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Sivas - Fiorentina 1 - 4 18:45 ...Allarmedopo appena venti minuti, nella sfida valevole per gli ottavi di finale dell'Europa League contro lo. La formazione di casa ha già dovuto fare a meno di due titolari, entrambi ...Sociedad - Roma 0 - 0 21:00 Union SG - Union Berlino 0 - 0 21:000 - 0 21:00 Ferencvárosi TC - Bayer L. 0 - 1 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Sivas - Fiorentina 1 - 4 18:45 ...

Arsenal-Sporting pronostico: Gunners vincenti e almeno tre gol, la quota La Gazzetta dello Sport

Arsenal - Sporting Lisbona è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.L'Arsenal capolista in Premier League ospita all'Emirates Stadium lo Sporting di Lisbona nella partita di ritorno degli ottavi di Europa League. Perfetta parità dopo il risultato di 2-2 della partita ...