Arrestati i coniugi che aiutarono Messina Denaro | ecco le prove che li incastrano

Roma, 16 mar – Due coniugi che coprono – e a lungo – la latitanza del boss Matteo Messina Denaro vengono incastrati definitivamente e Arrestati, come riporta Tgcom24. Si tratta di Emanuele Bonafede e consorte, Lorena Ninfa Lanceri. I coniugi che hanno coperto la latitanza di Messina Denaro Bonafede è nipote del boss di Campobello di Mazara, Leonardo. Insieme alla moglie Lorena, ha protetto la latitanza del boss più ricercato in Italia e non solo. I coniugi che nascondono Messina Denaro vengono incastrati da una foto in cui il capo dei capi fuma un sigaro, con in mano un bicchiere di cognac. L'immagine lo ritrae nel salotto dell'abitazione e risale a qualche anno fa. Dopo l'arresto di Messina ...

