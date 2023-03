Arrestati i complici di Messina Denaro, Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfa Lanceri: «Lei era molto legata al boss» (Di giovedì 16 marzo 2023) Campobello di Mazara, i due ospitavano ogni giorno il padrino a pranzo e a cena. Controllavano che nessuno notasse i movimenti dell’ospite. La donna gestiva le comunicazioni. Salgono a sei le persone finite in cella per aver coperto la sua latitanza Leggi su corriere (Di giovedì 16 marzo 2023) Campobello di Mazara, i due ospitavano ogni giorno il padrino a pranzo e a cena. Controllavano che nessuno notasse i movimenti dell’ospite. La donna gestiva le comunicazioni. Salgono a sei le persone finite in cella per aver coperto la sua latitanza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Arrestati i complici di Messina Denaro, Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfa Lanceri: «Lei era molto legata a… - DisAllineato2 : RT @erny110393: 1/ ????In Bielorussia sono stati arrestati un terrorista dei servizi speciali ucraini e i suoi complici, coinvolti nel tentat… - MarcoTortori : RT @erny110393: 1/ ????In Bielorussia sono stati arrestati un terrorista dei servizi speciali ucraini e i suoi complici, coinvolti nel tentat… - pasha971 : RT @erny110393: 1/ ????In Bielorussia sono stati arrestati un terrorista dei servizi speciali ucraini e i suoi complici, coinvolti nel tentat… - francescoburra3 : RT @erny110393: 1/ ????In Bielorussia sono stati arrestati un terrorista dei servizi speciali ucraini e i suoi complici, coinvolti nel tentat… -