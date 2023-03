Aria… di poltrone in Lombardia. FdI vuole il monopolio sul turismo (Di giovedì 16 marzo 2023) Bisogna partire da una delibera della sezione lombarda della Corte dei Conti del 19 gennaio scorso per cominciare ad addentrarsi nella partita delle nomine delle società partecipate della Regione Lombardia. Posti e poltrone diventate ad assetto variabile dopo che le urne hanno cambiato i rapporti di forza tra i principali due partiti del centrodestra al Pirellone, Lega e Fratelli d’Italia, a favore di quest’ultimo. Le mire di Mazzali e Santanchè sulla partecipata della Regione Lombardia, Aria Spa. Che ingloba Explora e la promozione del territorio L’organo di magistratura contabile, con quella delibera, rispondeva a un quesito presentato dal presidente Attilio Fontana che chiedeva “se in sede di determinazione del limite massimo di euro 240mila in favore di un amministratore di una società mista a controllo pubblico partecipata dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Bisogna partire da una delibera della sezione lombarda della Corte dei Conti del 19 gennaio scorso per cominciare ad addentrarsi nella partita delle nomine delle società partecipate della Regione. Posti ediventate ad assetto variabile dopo che le urne hanno cambiato i rapporti di forza tra i principali due partiti del centrodestra al Pirellone, Lega e Fratelli d’Italia, a favore di quest’ultimo. Le mire di Mazzali e Santanchè sulla partecipata della Regione, Aria Spa. Che ingloba Explora e la promozione del territorio L’organo di magistratura contabile, con quella delibera, rispondeva a un quesito presentato dal presidente Attilio Fontana che chiedeva “se in sede di determinazione del limite massimo di euro 240mila in favore di un amministratore di una società mista a controllo pubblico partecipata dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann75194542 : RT @francodalmas10: @elisamariastel1 @lana17500 Tira una brutta aria in Europa..quella degli ultimi anni 20..quella che mi raccontavano i m… - Alestrading : RT @francodalmas10: @elisamariastel1 @lana17500 Tira una brutta aria in Europa..quella degli ultimi anni 20..quella che mi raccontavano i m… - FabioENFrau : RT @francodalmas10: @elisamariastel1 @lana17500 Tira una brutta aria in Europa..quella degli ultimi anni 20..quella che mi raccontavano i m… - francodalmas10 : @elisamariastel1 @lana17500 Tira una brutta aria in Europa..quella degli ultimi anni 20..quella che mi raccontavano… - Antonio_Caramia : @Massimi40945796 @AranetIoT In Italia è fantascienza... ?? E dire che il/lo/la Presidente, quando era all'opposizio… -

Nuova Kia EV9: suv elettrica che cambia il design e il comfort - Elettrico La parte anteriore è dotata di semplici linee e le prese d'aria sono ridotte al minimo, ideali per ... offre l'opzione a sei e a sette posti e per la seconda fila di sedili, sono previste due poltrone ... Kia EV9 - Grande, grossa e a sette posti La Tiger Face delle altre Kia è stata stilizzata e ovviamente le prese d'aria sono ridotte al ... L'abitacolo offre l'opzione a sei e a sette posti e per la seconda fila sono previste due poltrone ... Lexus RZ: Tanto comfort e tante soste ... ma qui la mascherina è chiusa (resta solo una presa d'aria inferiore), perchè un'auto elettrica ha ... Dietro il pavimento è praticamente piatto , mentre davanti le due poltrone sono separate da un alto ... La parte anteriore è dotata di semplici linee e le prese d'sono ridotte al minimo, ideali per ... offre l'opzione a sei e a sette posti e per la seconda fila di sedili, sono previste due...La Tiger Face delle altre Kia è stata stilizzata e ovviamente le prese d'sono ridotte al ... L'abitacolo offre l'opzione a sei e a sette posti e per la seconda fila sono previste due...... ma qui la mascherina è chiusa (resta solo una presa d'inferiore), perchè un'auto elettrica ha ... Dietro il pavimento è praticamente piatto , mentre davanti le duesono separate da un alto ...