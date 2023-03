Argentina | inflazione alle stelle | ora supera il 100%

(Di giovedì 16 marzo 2023) Per la prima volta dal 1991, l’ha un’sopra ilIn un anno elettorale, a ottobre si vota per cambiare presidente e gran parte del parlamento, inl’ha sfondato il tetto simbolico del, arrivando al 102,5%. È la prima volta che accade dal 1991. Una notizia già di per sé pessima, visto che l’aumento dei prezzi è la peggiore tassa per chi percepisce salari da lavoratore dipendente. Inoltre oggi quasi la metà della popolazione vive in povertà, il 43% (era del 20% 32 anni fa), con due terzi di bambini poveri, secondo gli ultimi dati Unicef. La cosa più preoccupante, tuttavia, è un’altra, sconosciuta in passato, ovvero una tossicodipendenza rampante tra i giovani con droghe sempre più letali e la violenza legata al narcotraffico. Una ...

